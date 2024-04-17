Делаем ноги: обзор моделей обуви сезона весна-лето

Апрель — долгожданный сезон для комфортных прогулок по городу. Когда от быстротекущих ручьев не осталось и следа, меняйте теплые сапоги на утонченные туфли на микрокаблучке или лоферы цвета жидкого металла — и вы в тренде.

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«Жизнь — это прогулка, а не гонка», — заметил один мудрый человек.

А для того чтобы прогулка была приятной, не обойтись без пары удобной и стильной обуви. К счастью, в этом сезоне такая широкая палитра выбора, что одно отлично совмещается с другим. И вам не придется разрываться между желанием «выглядеть модно» и собственным комфортом. Кроме того, кое-какие модели можно смело достать с антресолей, где они лежали с прошлого года. Итак, в чем же мы встречаем теплый сезон?

Прозрачные модели

«Голый» тренд актуален не только в одежде, но и в обуви. Невидимые мюли, туфли и босоножки — главные атрибуты современных Золушек. Называется это явление — plexiglass shoes, обувь из прозрачного гибкого пластика. Особенно удачно, на наш взгляд, она сочетается с джинсами, но и с вечерними платьями тоже смотрится отлично. Модели из прозрачного материала, напоминающие тонкий хрусталь, представлены в коллекциях весна–лето−2024 Versace, Blumarine и Phillip Lim. Это определенно лучшая обувь для встречи весны. Прозрачные туфли или балетки — тот самый базовый вариант, который безоговорочно удачно дополнит любой наряд и избавит от необходимости подбирать цвет обуви к образу.

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На высокой платформе

Обувь на танкетке, простите за каламбур, опять на пике. И если вы готовы смотреть на мир немного свысока, выбирайте модели с высокой подошвой или платформой. Форма и модель обуви может быть разной, все варианты актуальны. И, конечно, это отличная альтернатива каблукам и шпилькам: на платформе куда удобнее передвигаться, а визуальный эффект хрупкости и длины ног сохраняется. Свою интерпретацию тренда представил Gucci под руководством Сабато де Сарно. Ugly shoes на здоровенной платформе благородных оттенков выглядят весьма носибельно, а высота платформы делает их еще и практичными: в такой обуви не страшны никакие лужи. Более утонченные варианты можно найти в весенне-летней коллекции−2024 Ferragamo. Обувь из атласа на танкетке можно встретить у Simone Rocha, а на высоченной деревянной подошве у Cavalli. Такие туфли сочетают в себе комфорт и красоту и придутся по вкусу женщинам, которым приходится много ходить.

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Крошечный каблук

После стольких лет господства высоченных каблуков kitten heels — это то, что женщины действительно заслужили. В этом сезоне, чтобы быть модной, больше не нужно выбирать неудобные туфли. Крошечный каблук — главный обувной тренд весны. Выбирать можно все что угодно: слингбэки, элегантные ботинки, сапоги и классические туфли. Главное, любой вариант должен быть только на невысоком каблуке kitten heels. Тренд поддержа- ли многие дизайнеры. Рекомендуем взять на заметку яркие мюли с квадратным мысом из атласа от Prada или лаконичные остроносые варианты от Valentino. Ну а если вы любите выделяться из толпы, обратите внимание на необычные туфли от Marni из коллекции весна–лето− 2024. Kitten heels будут идеальным дополнением для образа с миди-юбкой. Так вы получите невероятно женственный «лук» в стиле ретро, подобный хрупкой и элегантной Одри Хепберн. Такая пара также станет отличным дополнением к строгому офисному костюму, классическим синим джинсам с белой футболкой или лаконичному прямому мини-платью.

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Сандалии на плоской подошве

Если весна порадует теплом, то обязательно обратите взор на гладиаторские сандалии. Это невероятно практичная модель обуви на плоской подошве и часто нейтрального цвета, которая подходит и к нежным платьям в стиле бохо, и к строгим брючным костюмам. Если вы решите остановить свой выбор на такой паре, то пусть это будут такие же модели, как JW Anderson, Rabanne, Hermes или Loewe. Пожалуй, сделаем еще одну модную ставку: этой весной на пике моды будет обувь с открытыми пальцами или peep-toe. Такие уже лет десять без остановки выпускает и носит Виктория Бекхэм. Кроме Victoria Beckham эта модель есть в весенне-летних коллекциях Versace (с игривым бантиком) и Sportmax (с перемычкой между пальцев). Интересно то, что открытые пальцы приветствуются даже в консервативных моделях обуви, включая лодочки, балетки, ботильоны. При этом сочетать такие модели рекомендуется с плотными колготами или чулками.

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Оттенок металлик

Начните апрель с чарующего блеска металлика — любые вариации станут ярким акцентом в гардеробе. Такая обувь хорошо миксуется с одеждой базовых цветов — черной, белой, серой, а также с максимально простыми рубашками, майками, топами и водолазками. Хотя все зависит исключительно от ваших собственных предпочтений. Если есть желание сиять в серебре с головы до ног, то ни в чем себе не отказывайте. Если нет, то черный костюм, белая футболка или синие джинсы легко уравновесят сверкающую обувь. Обувь с металлическим блеском представлена в весенне-летних коллекциях−2024 Alexander McQueen, Bottega Veneta, Simone Rocha и Antonio Marras.