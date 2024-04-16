Стилист Рогов назвал самую модную вещь на лето

Стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на лето в 2024 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

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Специалист рассказал, что в предстоящем сезоне трендовым станет белое платье. При этом эксперт показал снимки моделей, которые дефилировали на показах брендов Prada, Balenciaga, Chloé, Valentino и других в упомянутых нарядах.

На размещенных снимках манекенщицы прошлись по подиуму в белых платьях длины миди и макси, сшитых из кружевных и плотных однотонных тканей. Данные предметы гардероба были декорированы многочисленными сборками, цветами и аппликациями.

Ранее в апреле стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Специалист рассказал, что в текущем сезоне популярными стали плетеные сумки.