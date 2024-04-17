Dior представляет осеннюю коллекцию 2024

Поскольку дефиле задают темп модным сезонам, осень представляет собой особое время для размышлений. Новая коллекция Dior — отдает дань уважения Парижу и Нью-Йорку, этому увлекательному диалогу между двумя столицами стилей, воспетому в автобиографии Кристиана Диора, и подчеркнутому Марией Грацией Кьюри.

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Мостом, соединяющим обе культуры, и музой коллекции — является Марлен Дитрих, харизматичная и противоречивая актриса, связанная с Диором в жизни и на экране. Креативный директор черпал у нее вдохновение для создания коллекции, сочетающей образ Dior с культовой внешностью дивы и ее очарованием. Изысканные силуэты покорили Бруклинский музей —место, где проходил показ. Элегантные легкие платья, вышивка, широкие брюки и юбки-карандаши ниже колена, стали хитами новой коллекции.