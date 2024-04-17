Дочь популярной телеведущей снялась для журнала с обнаженной грудью

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для корейской версии журнала W. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

22-летняя дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина в рамках фотосессии позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла скрещенными руками. При этом она примерила черные кожаные перчатки выше локтей и надела колье и браслет из крупных металлических звеньев. Манекенщица распустила волосы, уложив их с объемом у корней, и нанесла бирюзовые тени на верхние веки.

© Lenta.ru

Автором кадров стал дуэт базирующихся в Лондоне фотографов, известный как Sean and Seng.

В марте британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась в откровенном образе для рекламной кампании бренда Stella McCartney.