Желтый в тренде: украшения с какими бриллиантами носить весной-летом 2024

Бесцветные бриллианты - это "друзья девушек" на каждый день, но желтые бриллианты имеют особенное очарование. Ювелирная мода сезона весна-лето 2024 призывает обратить внимание именно на них.

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Их теплое сияние напоминает солнечные лучи, так радующие глаз после монохромного покоя зимы. Бриллианты Fancy, то есть фантазийные, отличаются широкой палитрой оттенков - от светло-лимонного до насыщенного желтого, а самый ценный из них называется Fancy Vivid Yellow.

Топовый цвет Fancy Vivid Yellow эффектно раскрывается в огранке "кушон" ("подушка"). Богатую оптику этих драгоценных камней подчеркивают огранки "радиант", "ашер", "изумруд", имеющие в своей геометрической основе прямоугольник или квадрат. Эти ступенчатые огранки создают эффект бесконечности, заставляя, как в калейдоскопе, играть все цвета спектра. Превосходно выглядит аристократическая каплевидная огранка "груша" или заостренный с обоих концов "маркиз". Одной из самых сложных огранок для желтых бриллиантов считается "овал", а самой оригинальной - "сердце". В окружении бесцветных бриллиантов желтые драгоценные камни кажутся еще более яркими.