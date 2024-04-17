Никакого френча и розового: пять антитрендов маникюра 2024 года

Тренды 2024 года сигнализируют о переходе к более нейтральным оттенкам и сдержанной длине, а это значит, что несколько ранее популярных дизайнов постепенно уходят в прошлое. Если в 2023 году преобладали молочно-белые оттенки, приглушенные пастельные тона, овальные формы и броские дизайны, то в этом году в моде простота: гладкий однотонный маникюр, нестареющие, но эффектные оттенки, такие как малиново-красный и винно-бордовый.

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О том, каких вариантов дизайна в этом году лучше избегать, «Вечерней Москве» рассказала владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова.

Традиционный френч

Когда вы думаете о французском маникюре, на ум приходит традиционный длинный миндалевидный ноготь розового или нюдового оттенка с ярким белым полумесяцем на кончике. Это довольно милый и универсальный дизайн, однако он давно вышел из моды, и в 2024 году в тренде будут минималистичные короткие ногти, а такие цвета, как бордовый и черный, придут на смену обычному белому.

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Цветочные дизайны

Нейл-арт, особенно выпуклые цветочные рисунки, так популярные 15 лет назад, сегодня воспринимаются как китч. 2024-й — это год минимализма и универсальных образов, которые не устаревают за нескольких сезонов, и хотя некоторые изящные цветочные рисунки будут в тренде в этом году, избегайте слишком броских и ярких узоров.

Мерцающая втирка

Хотя добавление хромированной пудры или перламутрового верхнего покрытия — это быстрый способ придать ногтям элегантность, они редко выглядят шикарно. Этот тренд, часто сочетающийся с молочно-белым или розовато-нюдовым цветом и наносимый на длинные овальные или ромбовидные ногти, доминировал в маникюре на протяжении нескольких лет, но сегодня стоит отдать предпочтение глянцевым и чистым цветам. Есть что-то утонченное и зрелое в том, чтобы носить простой коричневый или нюдовый оттенок без мерцания.

Барби-розовый

В 2023 году все говорили о «барбикоре», а в этом году мы увидим, как яркие, горячие розовые оттенки уступают место более кремовым, пастельным розовым — скорее всего, в паре с короткими ногтями естественной формы.

Неоновые цвета

В 2024 году набирают популярность темные, глубокие оттенки, таких как хаки и бургунди, и эксперты прогнозируют, что даже летом, когда неоновые оттенки становятся популярны, они не окажут большого влияния на эти тенденции. Тем не менее мы наблюдаем рост популярности кобальтового синего — так что если вы ищете хотя бы один яркий оттенок, чтобы добавить его в свой образ, выбирайте именно его.