Марина Юдашкина похвасталась стройными ногами в мини-юбке

Вдова одного из главных законодателей моды в России Валентина Юдашкина Марина не устает демонстрировать поклонникам идеальное чувство стиля. На ней даже простой и лаконичный наряд обретает свое особое очарование.

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Марина Юдашкина старается проводить с внуками как можно больше времени и на днях снова прилетела в Дубай к дочери Галине. Для утренней прогулки по городу знаменитость выбрала белую блузку, голубую мини-юбку и сандалии. Светлые волосы Марины Владимировны были привычно распущены, а глаза скрывали стильные солнцезащитные очки.

«Прилетели в Дубай, Галочка уже на работе, а я наслаждаюсь погодой и красивым завтраком!», — призналась под фотографией вдова модельера.

Поклонники Юдашкиной тут же осыпали ее комплиментами. Однако особого внимания удостоились стройные ноги 65-летней светской львицы. Далеко не каждая женщина отважится их так открыто демонстрировать в мини после пятидесяти лет. И уж точно единицы смогут сделать это так же красиво как Марина Юдашкина.

Не удержалась от комплимента в адрес знаменитости и певица Валерия: