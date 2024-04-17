53-летняя популярная ведущая снялась в латексном платье для шоу

Популярная британская ведущая Аманда Холден снялась в откровенном образе для рекламы нового сезона шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты»). Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

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Так, для презентации телепрограммы 53-летняя знаменитость выбрала облегающее латексное платье красного цвета, оформленное глубоким декольте и разрезом на бедре. Вдобавок она надела открытые туфли на шпильке в тон наряду.

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Кроме того, визажисты сделали ей нюдовый макияж, нанеся на губы помаду телесного цвета. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их. Также они добавили к образу звезды золотое ожерелье, браслет и массивное кольцо.

Ранее эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил желание Аманды Холден раздеваться на публике. По его мнению, демонстрация обнаженного тела является частью бизнес-плана ведущей. В качестве примера он привел эпизод, когда Холден пришла на радиостанцию Heart FM и разделась догола, чтобы позировать художникам.