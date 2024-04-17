Как мужчинам сохранить молодость кожи, рассказала эксперт

Для поддержания кожи лица в хорошем состоянии мужчинам достаточно делать домашние чистки и пилинги, сообщает РИАМО со ссылкой на врача-дерматолога и косметолога Елену Калимуллину.

© unsplash

По словам специалиста, мужская кожа менее капризна, поэтому для сохранения красоты и молодости можно обойтись только домашним уходом.

«Периодическое выполнение уходовых процедур, таких как чистка и пилинги, позволяют долго поддерживать цветность лица в хорошем состоянии», – отметила Калимуллина.

Эксперт также добавила, что при наличии изменений структуры кожи, рубцов, расширенных пор дополнительно можно делать лазерные шлифовки или микроигольчатый RF-лифтинг.

Ранее косметолог Ирина Ягодина назвала элемент для укрепления волос. Она посоветовала обратить внимание на цинк. Его действие благотворно отражается на здоровье кожного покрова головы, а также защищает от перхоти.