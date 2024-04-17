Александр Рогов посоветовал запастись белым платьем

Звездный стилист Александр Рогов посоветовал всем модницам запастись белым платьем. В текущем весенне-летнем сезоне, по мнению эксперта, без такого наряда просто не обойтись.

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Носить белое в теплое время года — это само собой разумеющееся, будь то белые джинсы оверсайз или, в данном случае, легкое белое платье. Не важно, что именно вы предпочитаете — строгий поплин или сшитое на заказ платье-рубашку, — ведь непринужденная изысканность белого платья делает его незаменимым весенним продуктом для любого сценария — от пикника в парке до работы в офисе.

Кроме того, такой наряд можно рассматривать как чистый холст, на котором ярко засияют любым аксессуары, от сумки из рафии ручной работы до гладких сандалий. Не говоря уже о том, что маленькие белые платья стали героями многих весенних показов — от Tove и The Row до Ferragamo и Khaite. Не остались в стороне и такие гиганты модной индустрии как Prada, Balenciaga, Stella McCartney и Valentino.

«Тренд этого лета — белое платье», — уверенно заявил стилист Александр Рогов.

В предстоящие солнечные дни оригинальное белое платье — это гарант великолепного настроения и комфорта. Оно будет на пике популярности в течение всего сезона. Романтические платья олицетворяют элегантность независимо от стиля. Они будут классно смотреться как на улицах города, так и на фестивальных площадках, дополненные тяжелыми ботинками по колено или в стильными кроссовками.

Для женщин склонных к более рациональному выбору отлично подойдут лаконичные платья-рубашки, представляющие собой универсальную формулу наряда, для которой не требуется ничего, кроме пары стильных лоферов или вневременной большой сумки.

Продолжать обзор фасонов белых платьев можно бесконечно долго. Однако, главная мысль такова: белое платье — это универсальный и стильный элемент гардероба, который подойдет любой женщине.