Блогерша Оксана Самойлова заявила, что делает приседания для стройной фигуры

Блогерша и модель Оксана Самойлова рассказала поклонникам, как поддерживает свою фигуру в форме. Знаменитость раскрыла секрет в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Один из фанатов Самойловой поинтересовался, какие упражнения она делает для тонкой талии. Блогерша ответила, что почти не качает пресс. Вместо этого она работает над ногами и ягодицами. По словам знаменитости, она выполняет разные виды приседаний.

"Присед — это основа красивой фигуры и всех мышц, в том числе и пресса", — заявила блогерша.

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Оксана Самойлова и Джиган поженились в декабре 2012 года. Блогерша и рэпер воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В декабре 2022 года знаменитости сыграли свадьбу во второй раз. Оксана Самойлова и Джиган устроили торжество, куда пригласили своих звездных друзей.

В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка. Самойлова заявила, что пятый ребенок "на подходе". Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

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