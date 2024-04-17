«Вау-эффект»: что нужно знать, если вы решились на блефаропластику
Блефаропластика — операция, которая призвана сделать эстетичной область век. Проводят подобные операции очень давно, хирургами накоплен большой опыт. На первый взгляд, это совершенно несложная операция, в ходе которой практически исключены нештатные ситуации и осложнения. Да и реабилитационный период у нее короткий. Однако не все так просто. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», на что нужно обратить внимание, если вы планируете сделать блефаропластику.
Зачем делают блефаропластику
Операция блефаропластики может удалить избыток жировой ткани, излишнюю кожу на веках и морщины в уголках глаз. Также она показана тем, у кого отсутствует кожная складка верхнего века, присутствуют возрастные изменения кожи верхнего века и опущение слезного мешка. Но почему-то все больше и больше пациентов считают, что при помощи блефаропластики они смогут поднять брови и даже разгладить морщины на лбу.
В этой «подмене понятий» играет свою роль и стоимость операций. В Москве стоимость верхней блефаропластики колеблется от 50 000 рублей до 100 000–150 000 рублей, а эндоскопическая подтяжка лба стартует от 300 000. И пациенты часто выбирают то, что дешевле, а не то, что им реально показано.
Пациенты не обязаны, конечно, разбираться в профессиональных тонкостях, но зачастую они не доверяют врачам, которые разъясняют разницу между операциями. Некоторые даже подозревают врачей в том, что те специально не хотят делать ту операцию, которая дешевле, но это не так. У каждой операции есть свои показания и свой ожидаемый результат. Если проблема пациента, например, в нависших бровях, то нужна подтяжка бровей.
Новый подход
Пластическая хирургия постоянно развивается, и сегодня блефаропластика проводится более аккуратно и щадяще. И пациент, беседуя с врачом, может спросить о подходе к операции. Раньше врачи стремились убрать все грыжевые пакеты с жиром полностью, работали радикально. Сейчас к жиру относятся по-другому, стремятся сохранить его в умеренном количестве. Жир не удаляется, а перераспределяется. Это очень важно, потому что жировая ткань придает нужный объем и улучшает цвет кожи.
Операция и аппаратные процедуры
Сегодня часто совмещают операцию с аппаратными процедурами и получают отличный результат. Например, проведение во время операции микроигольчатого лифтинга или лазерных процедур дает буквально вау-эффект. Операция в этом случае улучшает форму, а аппаратная процедура улучшает качество кожи.
Период восстановления
Обычно восстановительный период после блефаропластики проходит быстро и легко. Но чтобы помочь организму, можно делать процедуру микротоков — они способствуют заживлению швов, устраняют отечность, минимизируют воспаления, нормализуют отток лимфы, а также можно самостоятельно проводить лимфодренажный массаж.