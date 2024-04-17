Что нужно знать, если вы решились на блефаропластику

Блефаропластика — операция, которая призвана сделать эстетичной область век. Проводят подобные операции очень давно, хирургами накоплен большой опыт. На первый взгляд, это совершенно несложная операция, в ходе которой практически исключены нештатные ситуации и осложнения. Да и реабилитационный период у нее короткий. Однако не все так просто. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», на что нужно обратить внимание, если вы планируете сделать блефаропластику.

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Зачем делают блефаропластику

Операция блефаропластики может удалить избыток жировой ткани, излишнюю кожу на веках и морщины в уголках глаз. Также она показана тем, у кого отсутствует кожная складка верхнего века, присутствуют возрастные изменения кожи верхнего века и опущение слезного мешка. Но почему-то все больше и больше пациентов считают, что при помощи блефаропластики они смогут поднять брови и даже разгладить морщины на лбу.

В этой «подмене понятий» играет свою роль и стоимость операций. В Москве стоимость верхней блефаропластики колеблется от 50 000 рублей до 100 000–150 000 рублей, а эндоскопическая подтяжка лба стартует от 300 000. И пациенты часто выбирают то, что дешевле, а не то, что им реально показано.

Пациенты не обязаны, конечно, разбираться в профессиональных тонкостях, но зачастую они не доверяют врачам, которые разъясняют разницу между операциями. Некоторые даже подозревают врачей в том, что те специально не хотят делать ту операцию, которая дешевле, но это не так. У каждой операции есть свои показания и свой ожидаемый результат. Если проблема пациента, например, в нависших бровях, то нужна подтяжка бровей.

Новый подход

Пластическая хирургия постоянно развивается, и сегодня блефаропластика проводится более аккуратно и щадяще. И пациент, беседуя с врачом, может спросить о подходе к операции. Раньше врачи стремились убрать все грыжевые пакеты с жиром полностью, работали радикально. Сейчас к жиру относятся по-другому, стремятся сохранить его в умеренном количестве. Жир не удаляется, а перераспределяется. Это очень важно, потому что жировая ткань придает нужный объем и улучшает цвет кожи.

Операция и аппаратные процедуры

Сегодня часто совмещают операцию с аппаратными процедурами и получают отличный результат. Например, проведение во время операции микроигольчатого лифтинга или лазерных процедур дает буквально вау-эффект. Операция в этом случае улучшает форму, а аппаратная процедура улучшает качество кожи.

Период восстановления

Обычно восстановительный период после блефаропластики проходит быстро и легко. Но чтобы помочь организму, можно делать процедуру микротоков — они способствуют заживлению швов, устраняют отечность, минимизируют воспаления, нормализуют отток лимфы, а также можно самостоятельно проводить лимфодренажный массаж.