Бьюти-эксперт перечислила антитренды в маникюре

Антитрендами в маникюре в 2024 году стали традиционный френч, цветочные дизайны и «барбикор», рассказала бьюти-эксперт Рия Горбунова. В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что традиционный маникюр розового или нюдового оттенка с ярким белым полумесяцем на конце уже давно вышел из моды.

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Как отметила эксперт, нейл-арт в последние 15 лет воспринимается как отсутствие вкуса. Если есть желание сделать на ногтях рисунок, стоит отдать предпочтение изящным и неброским узорам. Вместо мерцающей втирки рекомендуется выбрать глянцевые и чистые цвета. «Барбикор», популярный в 2023 году, отходит на второй план. Вместо ярких розовых оттенков лучше отдать предпочтение пастельным тонам или более кремовым. Также из моды вышли неоновые цвета.

Горбунова добавила, что в 2024 году в моде будет простота. В связи с этим стоит обратить внимание на гладкий однотонный маникюр. В тренде также короткие минималистичные ногти. Можно присмотреться к малиново-красным и винно-бордовым оттенкам.

Дизайнер-стилист Ирина Дидушенко ранее рассказала, что монохромные образы, многослойность, платья-комбинации и длинные юбки станут элегантными трендами лета 2024 года. По ее словам, также в моде будут сверкающие ткани, платья-баллоны и открытые плечи.