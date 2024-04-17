Как звезда на прогулке: как правильно носить штаны-карго

В последние годы мир моды впал в ностальгию — особенно по блеску и дерзости девяностых и нулевых. Только за последние несколько сезонов мы стали свидетелями возвращения топов с логотипами, байкерских шорт, платьев-слипов на бретелях-спагетти, а теперь и брюк карго.

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В прошлом штаны-карго выбирали такие звезды, как All Saints, Aaliyah и Гвен Стефани, сегодня их демонстрируют Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Рианна, Хейли Бибер и даже, что совсем уж неожиданно, Кейт, принцесса Уэльская.

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Невероятно удобные штаны в уличном стиле уходят корнями в утилитаризм и милитаризм, но при правильной стилизации они могут создать невероятно гламурный образ — как в офис, так и вне работы. В новых коллекциях и люксовых брендов, и демократичного масс-маркета представлен целый ряд моделей в зависимости от того, для какого случая вы одеваетесь.

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Это и ультрасовременные камуфляжные или джинсовые варианты, и офисные приталенные модели, и кожаные комбинезоны для свиданий. Их можно надевать с шелковыми камзолами или белыми рубашками, а также с простой белой футболкой или легким трикотажем.

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С наступлением теплой погоды пора выбрать, какие брюки-карго мы будем носить в ближайшие месяцы. Легкие и универсальные, они наверняка станут вашим основным стилем на это лето. Будь то хаки, камуфляж, бежевый цвет или деним — для вас найдется подходящий вариант.

Карго с широкими штанинами и куртка

Вариант для тех, кто хочет выглядеть, словно буквально только что записывал задорный рэп в студии.

«Когда холодно — идеальна кожаная брутальная куртка, для более теплых дней — бомбер из нейлона или даже обычная оверсайз-рубашка в крупную клетку (еще один тренд родом из 90-х)», — рассказывает стилист Алина Лобанова.

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Из-под пятницы суббота

Еще один модный вариант ношения брюк-карго — это нестареющий образ «выглядывающие трусы», который носили как участники бойз-бендов, так и супермодели Calvin Klein и современные звезды — те же Рианна или Хейли Бибер.

«Если вы не любитель мелькающих логотипов брендов, вы все равно можете воспользоваться этой модной идеей, надев пару леггинсов или велосипедных шорт под ваши любимые мешковатые брюки-карго», — предлагает Алина.

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С элегантным пальто

Независимо от того, любите ли вы тренчи или предпочитаете носить просторные пыльники, нельзя отрицать, что длинное пальто в паре с широкими удобными штанами — это золотой стандарт стрит-моды.

«Накиньте гладкое пальто в пол поверх карго аналогичного оттенка — невероятно стильно», — уверяет Алина.

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С блейзером и остроносыми туфлями

Отличный вариант для офиса, деловой встречи или даже свидания, если вам нужно выглядеть чуть более формально.

«Хороши будут контрастные сочетания (белый и синий, черный и красный, желтый и лиловый и так далее», — объясняет Алина.

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С боди

Возрождение моды Y2K в основном направлено на щедрую демонстрацию тела — но нужно соблюдать баланс. Сделайте смелый и неожиданный ход, надев боди с высоким вырезом под пару мешковатых брюк карго.

«Получившийся результат будет выглядеть раскованно, чувственно и дерзко, но при этом не будет видно нижнего белья под прозрачным боди. Это беспроигрышный вариант», — говорит стилист.

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С трикотажем и золотыми украшениями

Простой, лаконичный и торжественный вариант — подходит для похода на работу, ресторана или даже свадьбы подруги, если вы не так чтобы любите пышные платья и все эти рюшечки.

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С майкой-алкоголичкой

Это образ поп-звезды эпохи Y2K: сочетайте брюки-карго яркого цвета с белой майкой. Тут хороши яркие аксессуары.

«Попробуйте усилить этот образ металлической сумочкой и браслетами, наденьте огромные кроссовки на платформе или, наоборот, туфли на шпильке, чтобы подчеркнуть контраст и ироничность образа», — предлагает Алина.

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С укороченным жакетом

Если вы не решаетесь носить одежду, которая преувеличивает ваши формы, вы все равно можете попасть в тренд брюк-карго. Укороченная куртка из тонкой кожи или денима уравновесит визуальную тяжесть брюк-карго. Ищите куртку чуть выше естественной линии талии, чтобы создать стройный силуэт.