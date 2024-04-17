В Москве запустят проект, который позволит дизайнерам представлять свою одежду в кино

«Во всех без исключения муниципалитетах нашего региона присутствуют компании, задействованные в секторе креативных индустрий. И мы поддерживаем этот бизнес, создаем креативные пространства, внедряем налоговые преференции. Планируем в этом году создать креативный кластер. Мы системно подходим к теме креативных индустрий: как к бизнесу, как к образованию и в целом как к творчеству. Поэтому нам есть что показать и рассказать на Российской креативной неделе», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Форум пройдет с 24 по 25 апреля. Под одной крышей соберутся дизайнеры, представители креативного бизнеса и органов власти, а также журналисты и блогеры. Спикерами станут более 80 специалистов дизайна, музыки, анимации, маркетинга, рекламы, гастрономии и урбанистики. Ранее Анна Глазкова рассказала историю шопинга в Париже, который закончился онлайн-заказами одежды из России, – о южноуральских брендах, которые заменили ушедшие западные. Также челябинские дизайнеры задались вопросом: есть ли ДНК у местных брендов. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0