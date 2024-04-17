48-летняя Анджелина Джоли показала новую татуировку

Голливудская красотка вновь приковала к себе внимание публики. На днях 48-летняя Анджелина Джоли появилась на премьере мюзикла «Изгои». Эта поставка является особенной для актрисы, поскольку она выступила в качестве исполнительного продюсера. На ковровой дорожке все объективы камер были направлены именно на Джоли.

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Позируя перед фотографами, элегантная красавица неожиданно приоткрыла летящую мантию в районе предплечья и продемонстрировала свою новую татуировку. Оказалось, что надпись, которую Джоли нанесла на кожу, прямо связана с мюзиклом.

© Чемпионат.com

«Оставайся золотом» — именно эту фразу произносит герой «Изгоев» Джонни, напоминая, что ни при каких обстоятельствах нельзя предавать себя. Джоли призналась, что для неё большая честь работать над мюзиклом. Именно поэтому актриса решила увековечить воспоминания о процессе с помощью татуировки.