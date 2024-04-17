48-летняя Канделаки показала фото без макияжа и фильтров

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в соцсетях честное фото без макияжа и фильтров. Звезда отметила, что довольна своим внешним видом.

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«Ни грамма косметики с утра. Спасибо маме и детям, которые мотивируют быть молодой. Ну и муж, само собой разумеется, не дает расслабиться», — написала продюсер.

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Телеведущая регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме и продлевает молодость кожи с помощью различных процедур. Знаменитость пропагандирует здоровый образ жизни, отмечая, что занимается спортом каждый день и не пропускает тренировки без серьезных уважительных причин. По словам звезды, ей важно ощущать себя сильной и выносливой в любом возрасте.

Недавно Канделаки приняла решение отказаться от сладкого. Она провела эксперимент, после которого увидела, насколько чище стала ее кожа без употребления шоколада. Продюсер подчеркнула, что ей непросто все это дается, но отражение в зеркале мотивирует быть лучше.

У телеведущей двое детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: 24-летняя дочь Мелания и 22-летний сын Леонтий. Супруги развелись в 2010 году через 11 лет совместной жизни по инициативе Канделаки.

В 2014 году продюсер вышла замуж за директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, который на 12 лет моложе нее. Канделаки признавалась, что хотела родить ребенка от любимого человека и свой возраст звезда не считала помехой для беременности. В 2023 году появились слухи, что у пары появился сын, которого выносила суррогатная мать, но официального подтверждения от супругов не было.

Ранее Канделаки рассказала, как остановила сильнейшее выпадение волос после родов.