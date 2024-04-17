Как правильно носить запонки?

Эта деталь может стать вашей личной фишкой. Главное — правильно её выбрать.

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«Запонки являются важной частью мужского гардероба. Деталью, которая подчёркивает вкус и стиль. Эти небольшие украшения могут быть как изысканными и официальными, так и экстравагантными, что позволяет выражать свою индивидуальность. Как выбрать свои идеальные запонки и с чем их сочетать?», - Ольга Денега, fashion-эксперт.

Какие бывают запонки?

Сегодня этот аксессуар производят в десятках различных вариантов. Наибольшую популярность имеют золотые, серебряные и платиновые запонки. Ещё можно найти изделия из бронзы, нержавеющей стали, слоновой кости, кристаллов, перламутра и драгоценных камней. Выбор материала зависит исключительно от предпочтений, стиля и финансовых возможностей.

Запонки имеют несколько разновидностей по механизму крепления.

С вращающимся штырьком. Его нужно повернуть параллельно ножке, чтобы продеть сквозь отверстия на манжете, а после закрепить, развернув перпендикулярно ножке. С плоским креплением. Запонка фиксируется благодаря пластине, которую надевают на ножку изделия с задней стороны. Она может быть как прозрачной, почти незаметной, так и декорированной. «Штанги». Так называют запонки, которые имеют литой неподвижный корпус и продеваются в отверстия, как пуговица. Они более сложны в эксплуатации, но могут служить долгие годы за счёт того, что их крепление не имеет динамичных деталей и, соответственно, не изнашивается. На цепочке. Этот аксессуар похож на «штанги», но вместо жёсткой ножки у них — звенья цепи. Такие запонки позволяют закрепить манжету более свободно. Двойные запонки. Такие изделия имеют декоративную часть на двух концах. Они выглядят одинаково эффектно как с лицевой, так и с тыльной стороны рукава. На резьбе. Чтобы надеть такую запонку, нужно продеть её ножку через отверстия манжеты и прикрутить крепление с другой стороны. Такая модель точно не отвалится в середине вечера и будет плотно держать края рукава.

Дизайн запонок

К классическим вариантам относят запонки в виде простых геометрических форм: круг, квадрат, прямоугольник или треугольник. Беспроигрышное решение — выбирать лаконичные изделия без лишних деталей: с ровным покрытием или узором в клетку, полоску, а также с камнями или кристаллами (как с одним крупным посередине, так и с мелкими в несколько рядов).

Ппопулярны запонки с гравировками. Например, собственных инициалов, важной даты, какого-то слова или простого изображения.

Чуть менее распространены изделия с нестандартными дизайнами: сложными геометрическими орнаментами, цветочными или анималистическими мотивами.

Создают также объёмные модели запонок. Они могут иметь рельефные элементы или даже полностью быть сделаны в виде различных фигурок. Например, животных, растений, насекомых.

Ещё один вид такого аксессуара — тематические запонки. Они позволяют выразить свои интересы и увлечения, показать свою принадлежность к роду занятий или к определённому сообществу. Можно встретить изделия в тематике моря, автомобилей, музыки, видов спорта, а также с различными эмблемами.

Существуют и функциональные запонки. В них производителям удаётся совместить изысканность и полезные функции. Например, есть запонки с компасом и даже с часовым механизмом.

При составлении образов важно помнить, что все аксессуары должны иметь одинаковый цвет металла: запонки, часы, кольца, фурнитура сумки и ремня. Это позволит вам создать целостный и гармоничный аутфит.

Тренды в ношении запонок

Мода 2024 года диктует нам тренд на акцентные аксессуары. Если женский вариант этой тенденции могут воплощать массивные серьги, то мужской — запонки на рубашке.

Выбирайте крупные, заметные, яркие и необычные изделия. Но будьте осторожны: не стоит забывать, что запонки должны быть дополнением к образу, а не главной его составляющей.

Актуальны запонки с декоративными элементами в виде камней и кристаллов, а также с жемчугом или деликатным перламутровым сиянием. Кроме того, можно выбрать изделия с анималистичным орнаментом. В ближайших сезонах будут актуальны принты под кожу рептилий.

Обратите внимание на варианты из смолы или эмали. Это ещё одна модная тенденция, которая нашла отражение даже в таких небольших аксессуарах. Такие запонки хорошо подходят для повседневных образов.

Тренд на металлик тоже захватывает мир мужских украшений. Особенно хорошо будут выглядеть переливающиеся запонки, выглядывающие из-под рукавов пиджака чёрных или холодных оттенков.

Как правильно носить запонки?

Для этого аксессуара понадобится рубашка с французскими манжетами. Они в два раза длиннее обычных, а вместо пуговиц имеют двойные прорези, которые попарно совпадают, когда вы заворачиваете край рукава.

К рубашкам с обычными манжетами тоже можно надевать запонки. Для этого нужно или найти в магазине изделие с отверстиями вместо пуговиц на рукавах, или проделать разрезы самостоятельно, предварительно сметав их края. Тут запонки будут выглядеть менее формально и станут скорее неординарным дополнением образа, чем гармоничной частью костюма. На торжественное мероприятие будет неуместно идти в рубашке с классическими манжетами и таким украшением.

То, как надевать запонки, зависит от нескольких факторов: вида самого аксессуара, модели рубашки и ваших навыков.

Обычно запонки закрепляют с помощью техники «поцелуй манжет». Что она из себя представляет? Нужно сложить манжеты пополам и соединить их края внутренней стороной друг к другу, чтобы прорези совпали и было легче крепить аксессуар. После этого в отверстия продеть сами запонки. Декоративная часть должна быть снаружи рубашки, когда вы опускаете руку. Если же манжеты одинарные, то их края нужно наложить друг на друга внахлёст и также закрепить запонками.

С чем и куда носить запонки?

Запонки сочетаются и со смокингом, и с обычным деловым костюмом. Их можно вписать даже в стиль casual, если подобрать не слишком вычурный вариант аксессуара. Главное правило — рукав пиджака должен быть на несколько сантиметром короче рукава рубашки, чтобы красивую деталь образа было видно.

При выборе запонок для торжества предпочтение стоит отдать классическим и изысканным моделям. Золото или серебро, украшенные драгоценными камнями в тон костюма или контрастных оттенков — такие изделия создадут праздничный настрой и подчеркнут значимость момента. Для такого аутфита выбирайте белые рубашки, манжеты которых складываются пополам, а также смокинг или классический костюм чёрного, серого или синего цветов.

Для офисного стиля рекомендуется использовать запонки в спокойных тонах. Лучше обойтись без эффектных камней. Выбирайте варианты с гравировкой, неброскими кристаллами или сдержанным принтом. Это придаст образу более строгий и элегантный вид. Надевать такие запонки можно с рубашками почти всех пастельных оттенков, как с французскими манжетами, так и с обычными. С ними допустимо комбинировать классические брюки или чиносы серого, коричневого и бежевого цвета.

В повседневных аутфитах будут уместны и нестандартные запонки. Модели с необычным дизайном, яркими цветами или объёмными формами привлекают внимание и добавляют одежде оригинальности.

Акцентные рубашки, пиджаки с принтами и вышивками, джинсы или джоггеры — вещи casual-стиля позволяют создать деловой, но при этом расслабленный лук и дают простор для экспериментов. Такие образы можно надевать и на прогулку, и в кино с друзьями, и на обед в любимой кофейне.

Со спортивными аутфитами этот аксессуар сочетать нельзя, даже если вы надеваете пиджак. Запонки — элемент классического стиля, и носят их с более формальной одеждой. В комбинации с тренировочными штанами или спортивной прилегающей рубашкой такой аксессуар будет выглядеть нелепо.

Мужские запонки — это не просто украшение, а возможность выразить свою индивидуальность. С их помощью можно подчеркнуть уверенность в себе, хороший вкус и элегантность. Не бойтесь экспериментировать и выбирать те запонки, которые отражают именно вас — помните, что даже самый обычный образ можно сделать особенным с помощью правильных аксессуаров.