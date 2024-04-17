История лака для ногтей

Лак для ногтей в нынешнем его виде — самое новое средство в нашей косметичке. Он появился только в XX веке, с наступлением эры искусственных полимеров. До этого на протяжении столетий в высших слоях общества ногти было принято шлифовать, полировать, втирать в них цветные порошки. Само слово «маникюр» (от лат. manus — «рука» и cura — «забота») изначально означало не процесс и не результат, а специалиста. В его обязанности в том числе входило изготовление пасты для покрытия ногтевой пластины. Многие кулинарные книги XIX века сохранили рецепты таких смесей, для которых исполь- зовали оксид олова, кармин, масла лаванды и бергамота.

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Первый патент на лак для ногтей был выдан в США в 1919 году. Основой для его создания послужила… автомобильная краска! Глянцевое непрозрачное покрытие на базе нитроцеллюлозы изначально было бледно-розового оттенка — красные ногти долго считались вызывающими. Позже звезды Голливуда и цветная кинопленка ввели в моду яркий лак и помаду в тон.

Но заставить миллионы женщин пользоваться этим декоративным средством смог мужчина — Чарльз Ревсон. Основанная им марка Revlon в 1932 году выпустила лак, не сравнимый по стойкости с конкурентами. В то же время возникла мода красить только центральную часть ногтевой пластины, оставляя кончики и лунку в виде полумесяца у основания незакрашенными: «лунный маникюр» стал первым видом нейл-арта. Давать оттенкам поэтичные названия также придумал Ревсон: его марка Revlon выпускала не алый, карминовый и морковный, а «Вишни на снегу», «Лед и пламя», «Красный на Пятой авеню».

С тех пор популярность маникюра сохранялась даже во времена экономической нестабильности, считаясь доступной и оправданной роскошью.