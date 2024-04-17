Певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Российская эстрадная певица Валерия снялась в откровенных нарядах в честь 56-летия. Соответствующие снимки появились в ее Telegram-канале.

© Telegram-канал «Валерия»

Знаменитость разместила серию кадров, посвященных празднику, на одном из которых она предстала в черных расклешенных штанах из прозрачного материала. Через штанины полностью просвечивало ноги звезды.

Исполнительница надела кожаный пиджак в тон и туфли на высоком каблуке, распустила светлые волосы и нанесла макияж с ярко-красной помадой.

«Только что я открыла дверь в новый год своей жизни. Не знаю, что впереди, и не хочу знать, желаю жить здесь и сейчас. Я никогда не была больше довольна собой, чем теперь, когда мне исполнилось 56, и это не кокетство, а самая настоящая правда», — подписала Валерия пост.

Ранее Валерия похвасталась фигурой на фото из спортзала. Звезда разместила снимок, на котором предстала в зеленом фитнес-костюме из свободной футболки и облегающих лосин. При этом знаменитость села на продольный шпагат.