Эксперт рассказала, с чем носить пиджак этой весной

В этом сезоне сочетать пиджак можно с одеждой спортивного кроя. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Яна Еркович.

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«Непринужденный воротничок поло, свитшот от любимого стритвир-бренда или худи с винтажным выцветшим эффектом — выбирайте что-то максимально комфортное, но не слишком простое. Комбинации разных стилей в одном образе всегда работают безотказно», — сказала эксперт.

Модным решением будет наслоить трикотаж и сверху завершить образ пиджаком. Например, надеть джемпер под кардиган.

Помимо этого, стилист рекомендует наслоить рубашки разных цветов, также отличным сочетание будет фуьболка с жилетом под пиджак. Если не хочется тратить много времени на сборы, можно выбрать монохромный образ — это придаст луку сдержанности.

Еркович советует не пренебрегать аксессуарами, при том, акцентной деталью в образе могут выступить и необычные кроссовки. Освежить образ сможет всего одна яркая деталь: например, яркая рубашка.