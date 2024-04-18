Дерматологи объяснили, нужно ли дважды мыть волосы шампунем

Чтобы волосы оставались чистыми, большинство из нас моют их один раз. Но что насчёт двойного мытья?

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По словам экспертов, двукратное использование шампуня в душе действительно может сделать волосы чище и здоровее. Но подходит этот метод не всем.

Особенно полезно двойное мытьё головы может быть для людей с вьющимися или жёсткими волосами, а также для тех, кто не моет волосы в течение нескольких дней подряд. Кроме того, эта практика принесёт пользу людям с жирной кожей головы, спортсменам (или тем, кто часто тренируется).

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Некоторым же из нас такое двойное мытьё головы может принести больше вреда, чем пользы. Больше всего данный метод подходит тем, кто не моет волосы каждый день или через день. В противном случае вы рискуете высушить кожу головы и волосы, сделать их восприимчивее к тепловым травмам, более ломкими.

Также у людей с чувствительной кожей из-за двойного мытья может возникнуть сухость, шелушение или перхоть.

При этом двукратное использование кондиционера, скорее всего, не даст такого же эффекта, как двойное мытьё шампунем. Это просто смягчит последствия такой практики мытья.

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