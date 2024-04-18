Выглядящая моложе своего возраста 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты

49-летняя жительница английского графства Бакингемшир, которую регулярно осыпают комплиментами из-за ее красоты, раскрыла секрет моложавой внешности. Ее откровениями поделилось издание The Sun.

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Шэрола Хэд утверждает, что несмотря на то, что у нее трое детей, а в октябре ей предстоит отпраздновать 50-летие, у нее до сих пор иногда просят паспорт в магазинах, пабах и клубах. По ее словам, ей регулярно делают комплименты и мужчины, и женщины. Также Хэд часто принимают за актрису Хэлли Бэрри и просят у нее автограф. Иногда ей приходится сталкиваться и с негативной реакцией: некоторые женщины, по ее словам, очень ревнуют к ней мужей.

Главным секретом своей привлекательности Хэд считает уверенность в себе. Она утверждает, что не покупает дорогую уходовую косметику, а также иногда ходит без макияжа, чтобы дать отдохнуть коже. Помимо этого женщина регулярно принимает витамины. Хэд обожает наряжаться и считает, что женщина может выглядеть потрясающе в любой одежде кроме толстовки и спортивных штанов, поэтому этих предметов одежды нет в ее гардеробе.

Ранее 64-летняя Харра Браун, прославившаяся в соцсетях благодаря стройной фигуре и моложавой внешности, раскрыла секреты, позволяющие ей поддерживать себя в форме. Блогер считает главным секретом здоровья правильное питание и составляет рацион по принципу 90 и 10.