Молодежь ходит на работу в «омерзительных» нарядах — пижаме. Как они отменяют офисный дресс-код?

В Москве прошли предпоказы Российского форума индустрии дизайна, который проходит на площадке отеля Карлтон.

«Креативные индустрии – динамичный сектор экономики, движущей силой которого должна стать прежде всего молодежь. Это поднимает важнейший вопрос подготовки и поддержки на ранних этапах кадров. Креативные индустрии – один из лучших примеров, который позволяет молодым людям видеть перспективы в работе по профессии, ценить важность получаемого образования и навыков», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

Свои работы представили Национальный институт дизайна, Институт бизнеса и дизайна B&D, РГУ им. А.Н. Косыгина, Cyber Fashion Technology – проект является частью экосистемы киборгов «Киберли» – резидента «Сколково».

В рамках своего показа Институт бизнеса и дизайна B&D показал возможности диджитал-моды на примерах 3D моделирования авторских коллекций одежды.

Модельное агентство Киборгов Cyber Fashion Technology, провел презентацию технологических возможностей ассистивных технологий, презентуя Экосистему киборгов Cyberly .one, высокотехнологичный электронный коленный модуль Кинез (Kinez), кибер руку компании Фадвис, VR платформу поведенческой терапии Cyberly и бренд Boyari.

Студенка колледжа РГУ им. А.Н. Косыгина Анастасия Малкова представила коллекцию платьев «Aurora d’Azur» для бренда MALKO – коллекция несет в себе шум прибоя черноморья и чистоту горных склонов.

Кроме того, зрители увидели коллекцию «I AM A NID STUDENT» посвященную 25-летию Национального института дизайна, также гостям продемонстрировали работы с использованием искусственного интеллекта.

«Модные показы давно перестали быть просто платформой для демонстрации одежды, превратившись в театрализованное действо, настоящий перформанс. С каждым годом дизайнеры стремятся все больше и больше удивить свою публику, используя невероятные декорации, музыку, а также проводя шоу в неожиданных местах», – прокомментировала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева

Организаторы РФИД: Фонд Росконгресс, Союз дизайнеров России. Соорганизатор: Агентство креативных индустрий. При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Университета им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор молодежной программы – Университет Синергия.