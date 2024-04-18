Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото

Российская супермодель Ирина Шейк показала новое фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

38-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она запечатлена в облегающей черной юбке и бюстгальтере, демонстрирующем ее декольте. При этом на размещенном кадре видно, что руки знаменитости обклеены черным скотчем.

© Lenta.ru

Также можно заметить, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа. Волосы уложены в гладкий пучок.

Ранее супермодель Ирина Шейк выложила фото в откровенном виде. Тогда она разместила в соцсетях снимок из ванной, где предстала перед камерой в одном полотенце, прикрыв им обнаженные части тела.