Какая процедура поможет убрать растяжки на теле

Врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Елена Калимуллина рассказала о том, как можно подтянуть определенные зоны на теле. Она сообщила, что для этой цели хорошо подходит микроигольчатый радиоволновой лифтинг, который дает видимый результат уже после первой процедуры.

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Эксперт добавила в разговоре с РИАМО, что для подтяжки зон на теле также можно использовать RF-лифтинг. Это точечное воздействие микроигл с энергией на конкретные области, такие как живот, внутренняя или задняя поверхность бедер, плечи и ягодицы. Благодаря этому методу происходит сокращение кожного лоскута и небольшое уплотнение кожи.

В сочетании с полимолочной кислотой или гидроксиапатитом кальция, метод дает выраженный результат сразу после первой процедуры, подчеркнула эксперт.

Косметолог отметила, что аппаратный массаж с помощью лазера может помочь сгладить рельеф кожи. Эта физиопроцедура заменяет классический ручной массаж и, благодаря потоку лазерного излучения, также прорабатывает качество кожи для ее уплотнения и повышения тонуса.

Калимуллина подчеркнула, что большим плюсом этой процедуры является то, что после нее не требуется реабилитация.

Ранее сообщалось, что две недели являются оптимальным сроком для санаторного лечения, а эксперт Вероника Яхмур перечислила людей, кому рекомендован звуковой массаж.