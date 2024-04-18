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Косметолог Калимуллина назвала процедуру, которая поможет убрать растяжки на теле

Врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Елена Калимуллина рассказала о том, как можно подтянуть определенные зоны на теле. Она сообщила, что для этой цели хорошо подходит микроигольчатый радиоволновой лифтинг, который дает видимый результат уже после первой процедуры.

Какая процедура поможет убрать растяжки на теле
© runews24.ru

Эксперт добавила в разговоре с РИАМО, что для подтяжки зон на теле также можно использовать RF-лифтинг. Это точечное воздействие микроигл с энергией на конкретные области, такие как живот, внутренняя или задняя поверхность бедер, плечи и ягодицы. Благодаря этому методу происходит сокращение кожного лоскута и небольшое уплотнение кожи.

В сочетании с полимолочной кислотой или гидроксиапатитом кальция, метод дает выраженный результат сразу после первой процедуры, подчеркнула эксперт.

Косметолог отметила, что аппаратный массаж с помощью лазера может помочь сгладить рельеф кожи. Эта физиопроцедура заменяет классический ручной массаж и, благодаря потоку лазерного излучения, также прорабатывает качество кожи для ее уплотнения и повышения тонуса.

Калимуллина подчеркнула, что большим плюсом этой процедуры является то, что после нее не требуется реабилитация.

Ранее сообщалось, что две недели являются оптимальным сроком для санаторного лечения, а эксперт Вероника Яхмур перечислила людей, кому рекомендован звуковой массаж.

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