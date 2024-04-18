Модные головные уборы лета 2024

Представьте себе: вы на пляже в новом красивом купальнике, с замороженным коктейлем в руках, с книжкой и мечтами о сладком курортном романе. Или вы стремительно пересекаете оживленный перекресток мегаполиса в летящем летнем платье, очках, как у кинозвезды и на дерзких шпильках — само воплощение свободы и раскованности. Что нужно добавить в эту идиллическую картину? Шикарную шляпу, забавную панамку, элегантную бандану или практичную бейсболку, которые не только защитят вас от ультрафиолетовых лучей, но завершат выбранный вами образ.

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Панамка-ведро

Тренды начала 90-х не собираются сдавать позиций в обозримом будущем!

«Широкая модная панама не только защитит вас от солнца, но и сделает героиней модной хроники. Сочетайте ее с легким платьем, широкой майкой-оверсайз, летним деловым костюмом или микроскопическим купальником, все можно, все будет смотреться хорошо», — советует стилист Михаил Белых.

Соломенная шляпа-федора

Ждали до последней минуты, чтобы купить все для отпуска, поэтому просто одолжили шляпу у бойфренда? Все так делают, не переживайте, просто некоторые не говорят об этом. У этой соломенной «мужской» шляпы масса поклонников и широкие поля для защиты от солнца. А еще она легко помещается в чемодан.

Шляпа в стиле Гекльберри Финна

Для романтичных особ и поклонниц стиля бохо. Удобная соломенная шляпа с обтрепанными широкими полями гарантированно украсит любой образ в теплую погоду.

«Не достаточно драматично для вас? Не волнуйтесь, есть еще более гламурная версия с Очень Широкими Полями», — смеется стилист.

Широкополая соломенная шляпа

Наденьте эту шляпу, и вы сразу же станете главной героиней романтического фильма — иначе и не скажешь. Сажаете ли вы овощи, задумчиво прогуливаетесь по морскому побережью или хохочете до упаду на лодке с подружками (не теряйте времени даром, лето такое короткое!), в таком образе вы будете по-королевски прекрасны.

«Сочетайте шляпу с классическими вещами — платьем, блузкой и юбкой, тут нужны женственные вещи, чтобы не нарушать образа», — советует Михаил.

Кинозвезда

Кто-то сказал «драматический гламур у бассейна»? Да, все так. Эта огромная шляпа дает понять, что вы личность незаурядная, стильная и загадочная.

«Тут тоже хорошо платье в пол со струящейся юбкой, купальник интересного дизайна, льняное "простенькое» платье (которое на самом деле стоит умопомрачительных денег — ну или выглядит так)«, — предлагает Михаил.

Бейсболка

Она никуда из моды не выходила и, похоже, не выйдет никогда. Это просто, удобно, практично — и защита глаз от солнца обеспечена, даже если вы забыли дома темные очки.

"Тут все очень просто и практично: надели то, что хочется и нравится — и выбрали бейсболку (можно в темноте и с закрытыми глазами). Все равно получится актуальное сочетание», — удивляется стилист.

Бандана

Женственно, мило, удобно, когда нужно убрать волосы с лица или придать образу шарма и этно-шика. Повяжите бандану сзади под волосами или используйте вместо повязки. А может, вообще наденьте сверху шляпу (или под бандану — бейсболку, как Хейли Бибер недавно)?