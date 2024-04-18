С чем связан эффект «куриной» кожи и как с ним бороться

То, что в народе называют «куриной» или «гусиной» кожей из-за внешней схожести, — не просто эстетическая проблема, а распространенное кожное заболевание —– фолликулярный гиперкератоз. Бугорки, возникающие на коже, безболезненны и, как правило, не отличаются по цвету, но могут выглядеть более розовыми на фоне светлой кожи. Это явление не только безболезненно и безвредно, но и часто проходит само по себе. К счастью, процесс избавления от Keratosis pilaris можно ускорить.

«Волосяной кератоз возникает, когда кератин — белок, участвующий в формировании волос, кожи и ногтей, — накапливается и вместе с отмершими клетками кожи закупоривает волосяные фолликулы. Эти закупорки и вызывают появление этих небольших бугорков», — объяснила дерматолог Эми Фриман в беседе с The New York Times.

По словам дерматолога Шери Липнер, люди, страдающие экземой, сахарным диабетом, а также их близкие кровные родственники, более подвержены этому заболеванию. Также провоцировать появление «куриной» кожи могут астма, аллергия и лишний вес.

По словам специалистов, один из лучших способов уменьшить проявления гиперкератоза в домашних условиях — это предотвращение сухости кожи с помощью специальных косметических средств. Доктор Фридман отметила, что наиболее эффективны средства, содержащие увлажняющие добавки и кератолитические вещества — салициловую кислоту, молочную кислоту и мочевину, которые удаляют омертвевшие клетки кожи и размягчают кератин, закупоривающий поры. Специалист отметила, что наносить такие средства лучше сразу после душа, когда кожа еще влажная. Это поможет ей сохранить больше влаги.