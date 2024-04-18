Ким Кардашьян снялась в золотом мини-платье почти за $8 тысяч

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в наряде почти за $8 тысяч. Об этом сообщает издание Page Six.

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43-летняя Ким Кардашьян опубликовала в социальных сетях фотографии, где предстала в золотом мини-платье Prada с декольте и открытой спиной. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости. По информации журналистов, стоимость платья составляет почти $8 тысяч. Модель предстала перед камерой с нюдовым макияжем. Она также собрала волосы в гладкий пучок. Автором съемки выступила дочь бизнесвумен, Норт Уэст.

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Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем Канье Уэстом в марте 2023 года. У знаменитостей четверо детей: 10-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 4-летний Псалм.

На прошлой неделе Ким Кардашьян стала гостьей церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед фотографами в провокационном образе. Звезда реалити-шоу появилась на красной дорожке в белом облегающем макси-платье с декольте и вырезами, которое было выполнено из кожи. Она дополнила его кольцом с бриллиантом и туфлями на прозрачном каблуке.

Ранее Канье Уэст ударил обидчика жены из-за сексуальных домогательств.