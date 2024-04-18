Майли Сайрус снялась для Dolce & Gabbana

Певица Майли Сайрус стала лицом новой рекламной кампании очков Dolce & Gabbana. Фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Перед камерой 31-летняя Майли Сайрус предстала в провокационном образе. Поп-исполнительница была запечатлена в облегающем прозрачном платье черного цвета. Она также надела массивные солнцезащитные очки в тон наряду. Визажисты сделали певице естественный макияж, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос. Знаменитость позировала, лежа на красной простыне.

В феврале Майли Сайрус посетила церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». На мероприятии певица появилась в откровенном наряде. Она вышла в свет в прозрачном мини-платье из золотой сетки Maison Margiela. Звезда победила в категории «Лучшая запись» за песню «Flowers», в которой рассказала о неудачных отношениях с актером Лиамом Хемсвортом. Она также взяла свою первую «Грэмми» за «лучшее сольное поп-исполнение».

В 2019 году Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развелись. В начале сентября прошлого года поп-исполнительница впервые откровенно рассказала о своем браке с голливудским актером.

Ранее Ким Кардашьян снялась в золотом мини-платье почти за $8 тысяч.