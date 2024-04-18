Определены самые модные и небанальные сочетания оттенков весны-2024

Самые модные и небанальные сочетания оттенков весны-2024 выделила в беседе с «Мослентой» эксперт в области моды Елена Шерипова.

© Мослента

Одним из трендов сезона специалист назвала сочетание бордового и серого.

«Неоспоримым победителем в модном поединке цветов в 2024 году стал бордовый. Наверняка, в вашем распоряжении уже появились стильные весенние костюмы, выполненные в данном оттенке. Это элегантный, утонченный и благородный колер, который просто обязан попасть в женский гардероб. Еще одной хорошей новостью для тех, кто всегда в тренде, является тот факт, что теперь у нашего лидера появился замечательный сосед — серый», — сказала она.

Серый приглушает некоторую агрессивность и «тяжесть» первого тона и вносит ощутимую нотку свежести в весенний лук. Альтернативой бордового можно смело делать красный, который тоже великолепно сочетается как с серым, так и с нежным бежевым оттенком.

В 2024 году актуальным стал спокойный и нейтральный лавандовый тон, который на сегодняшний день рекомендуется смело сочетать с зеленым. Смотрится подобная идея оригинально, свежо и очень по-весеннему, поэтому непременно возьмите ее себе на вооружение. Важный момент: старайтесь подобрать лавандовый цвет таким образом, чтобы он не вступал в конфликт с зеленым, то есть, не был гораздо светлее или темнее вспомогательного тона.

По словам эксперта в сфере моды, микс из желтого и молочного сразу же наводит на самые приятные и «вкусные» мысли о нежном кремовом десерте. Это именно то, что нужно для создания привлекательного весеннего лука. Подобное решение может выглядеть как угодно, ведь все зависит от вашей фантазии, но однозначно беспроигрышной идеей будет преобладание молочного колера с добавлением «щепотки» желтого в виде аксессуаров или отдельных деталей. Выгуливая такой гардероб, не удивляйтесь повышенному вниманию со стороны окружающих людей, которые оценят по достоинству столь «аппетитный» образ.

Для тех, кто все-таки не мыслит своей жизни весной без розового и уважает фильм «Барби», можно посоветовать разбавить любимый цвет красным. Только учитывайте тонкий нюанс: основной тон должен быть не ярким, а обязательно пастельным и очень воздушным. Именно тогда насыщенный красный цвет будет дополнять его эффектно и гармонично. Кстати, такое комбо является настоящей находкой для модниц и отличным способом составить интересный и необычный имидж.

Шерипова отметила, что добавить яркости и дерзости в образ вам помогут голубой и оранжевый, которые обеспечат множество интересных и стильных луков: от делового до романтического. В тандеме эти цвета дают очень эффектные и мощные идеи и удачно дополняют друг друга. Внесите каплю солнечного настроения, используя микс из указанных оттенков. Используя дуэт голубого и оранжевого, можно получить запоминающийся образ, только стоит помнить о том, что одного из колеров в гардеробе должно быть заметнее больше, чем другого, чтобы аутфит выглядел гармоничным.

Ранее стилист Рогов назвал модную весной и летом обувь.