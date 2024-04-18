Какие стрижки будут в моде этим летом

Парикмахер-колорист и стилистка по укладкам бренда Taft Юлия Максимович назвала россиянкам модные стрижки на лето 2024 года. Ее комментарий публикует Grazia.

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По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальным будет миди-боб — каре чуть ниже подбородка в стиле 1990-х годов. В то же время трендовой окажется ультракороткий вариант пикси. Данную прическу ранее продемонстрировала шведская топ-модель Эльза Хоск, отметила эксперт.

Кроме того, в список вошла разновидность каскада с более длинными слоями и обрамляющими лицо укороченными прядями вместо челки. Подобная стрижка поможет визуально уменьшить щеки, указала собеседница издания.

Ранее в апреле модные редакторы также назвали трендовые женские прически на лето 2024 года.