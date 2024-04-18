Пять вариантов брюк на весну, которые удлинят ноги

Весной не хочется ограничиваться джинсами, поэтому стоит внимательно изучить тренды, которые не только освежат образ, но и визуально придадут больше сантиметров в росте.

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Мы поговорили со стилистом Марией Щединой, которая рассказала, какие брюки идеально подойдут для создания эффекта ног «от ушей».

Высокая посадка

Наш эксперт уверена, что в любой ситуации вас спасет высокая посадка, причем не только брюк, но и в случае с юбками. «Высокая талия формирует стройный силуэт и удлиняет ноги», — говорит Мария.

Брюки со скошенными карманами

Подобная стилистическая уловка позволит визуально уменьшить талию и удлинить ноги. Важно — посадка брюк должна быть высокой, а карманы начинаются от самой талии.

Буткат

Джинсы или брюки с высокой посадкой и разрезом ниже колена — идеальный вариант для тех, кто хочет придать себе несколько сантиметров в росте, пусть и визуально. «Многие боятся этот фасон, очень зря. Он самый стройнящий из всех», — поясняет Мария. Такие брюки можно сочетать с обувью на устойчивом каблуке, а также с казаками. В целом, если для вас важен аспект роста, обратите внимание на брюки клеш.

Брюки-палаццо

И снова мы делаем упор на высокую талию и уже упомянутые нами скошенные карманы. «Такие брюки закрывают пятку. В идеале палаццо носят под каблук для создания максимально вытянутого образа», — говорит стилист.

Брюки-дудочки

Как говорит Мария, не стоит бояться дудочек, так как завышенная талия и открытая лодыжка не укорачивают, а наоборот визуально удлиняют ноги. Стилист советует открыть и запястья в том случае, если в вашем образе есть брюки, открывающие лодыжки. «Вы удлините не только ноги, но и визуально скинете пару килограммов за счет открытия самых изящных мест», — поясняет Мария.

Стилист предупреждает, что в погоне за визуальным удлинением ног стоит избегать брюк с низкой талией, мешковатых джинсов и брюк, классических прямых брюк со стрелкой.