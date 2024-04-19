Выставка нарядов принцессы Дианы прошла в Гонконге

Культовые образы принцессы Дианы показали на выставке в Гонконге, передает «МИР 24».

© Mir24.TV

В экспозиции коктейльные и вечерние платья, костюмы, обувь, головные уборы и аксессуары. В коллекции и знаменитое платье от модельера Мюррея Арбейда. В нем принцесса появлялась на публике дважды: в 1986 году на премьере мюзикла «Призрак оперы» и на ужине в честь короля Греции Константина II.

После выставки пройдет аукцион уже в Ирландии. Там это платье можно будет купить. Стартовая цена – 200 тысяч долларов.