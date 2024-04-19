Тяжелое и отечное лицо: как Роза Сябитова испортила внешность

Главная сваха страны Роза Сябитова привыкла резать правду-матку, даже если эта правда не всегда лицеприятна. Она даже спокойно может обсуждать свою внешность, что решится сделать не каждая женщина. Например, когда косметологи оценивали по фото ее внешность, она сама решила вставить свои «пять копеек» и заявил, что она – «не красавица».

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Но в то же время Сябитова не скрывает, что сделала несколько пластических операций. Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга Мадину Байрамукову попытаться угадать, что именно меняла в своей внешности телесваха и что ей можно рекомендовать сегодня.

Эксперт отметила, что Сябитова выглядит нормально, особенно, учитывая ее возраст. Заметно, что она уделяет внимание своей внешности и активно пользуется услугами косметологов. Все это позитивно сказывается на внешности звезды.

«Но в то же время можно отметить, что лицо у нее пастозное, отечное, достаточно тяжелое. Отсюда – достаточно выраженное явление гравитационного птоза. Есть ощущение, что некоторое утяжеление дают дермальные филлеры, инъекции которых она, скорее всего, получается у косметологов».

Мадина Байрамукова посоветовала свахе прежде всего разобраться с вопросами питания и физической активности. По фотографиям разных лет заметно, что у нее время от времени колеблется вес, а это очень сказывается на внешности женщины. Когда удается держать себя в одной форме, это всегда отражается – в лучшую сторону – на лице.

«Для борьбы с птозом не обязательно ложится под нож хирурга, можно рекомендовать аппаратные процедуры. Сегодня они достаточно инновационны, и помогают решить множество проблем без хирургического вмешательства. Можно обратить внимание, например, на игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапию (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Любая из этих процедур рекомендована с частотой раз в год или полтора. Также ей подойдут нити из полимолочной кислоты, которые работают как на лифтинг нижней трети лица, так и на улучшение качества кожи».

Ранее косметолог Байрамукова заявила, что лицо певицы МакSим изменилось из-за гормонов.