Плюс-сайз модель рассказала о хейте из-за веса

Модель рассказала, что её психика сильно страдает из-за негатива со стороны окружающих. 38-летняя Тесс Холлидей признаётся, что как бы она ни пыталась донести до мира идею о том, что все люди равны, а вес – это не то, за что стоит унижать другого, ей все равно приходится каждый день бороться с унижениями и насмешками. Чаще всего Тесс сталкивается с ненавистью в социальных сетях, когда публикует свои новые снимки.

Я делаю всё, что в моих силах, чтобы справиться, но это не помогает. Главная вещь, которую я усвоила благодаря людям, презирающим тех, у кого есть лишний вес, это то, что при малейшей ошибке мне будут желать самые страшные вещи на свете, — поделилась 38-летняя Холлидей.

Кроме того, модель рассказала, что зачастую люди используют её фотографии для того, чтобы самоутвердиться и найти мотивацию для того, чтобы взяться за себя. Тесс старается на это не обижаться, а воспринимать происходящее как возможность помочь окружающим преодолеть комплексы и стать хотя бы на грамм добрее.