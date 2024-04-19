Топ-6 пластических операций с самым легким реабилитационным периодом

Часто именно боязнь сложности операции и восстановительного периода останавливает человека от обращения к специалисту. Однако далеко не все операции такие страшные, как об этом думают. Подробнее о процедурах с наименее дискомфортным реабилитационным периодом «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Василиса Перушкина.

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По мнению врача, не существует легких операций: каждая из них требует от хирурга глубоких знаний и подготовки.

— Именно практика конкретного специалиста делает швы незаметными, а хирургическое лечение легким и комфортным, — подчеркнула Перушкина.

Однако существуют операции, реабилитационный период после которых максимально приятный и доставляет меньше всего дискомфорта, отметила хирург.

— Эстетические пластические операции заключаются в работе с поверхностными мягкими тканями человека, в процессе работы не затрагиваются глубокие сосуды и внутренние органы, вся работа производится не дальше мышечно-апоневрического слоя, расположенного под кожей, — объяснила врач.

По словам специалиста, к первой такой операции можно отнести блефаропластику — пластику верхних век:

— Операция направлена на иссечение излишков кожи век и жировых грыж, которые образовались по причине возрастных изменений: птоза и гравитационного опущения кожи. С точки зрения хирурга операция проводится достаточно быстро и легко. После пластики не остается видимых следов, так как шов находится в естественной складке верхнего века.

Реабилитационный период занимает около 10–14 дней.

Еще одна операция на лице по такой же степени легкости реабилитации — удаление комков Биша, продолжила хирург:

— Это жировые тела, которые находятся под скулами, между кожей лица и слизистой щеки. Они отвечают за форму щек и их «припухлость». Их удаление помогает придать более четкие черты лица и очерченность скулам и щекам. В процессе операции делается небольшой разрез (один сантиметр) на внутренней стороне щеки и извлекается лишний объем жира. Пациент уходит домой уже в день операции.

Также к подобным операциям относится липосакция небольших объемов (подбородка, коленей, живота, бедер), сообщила Перушкина:

— Через небольшие проколы выполняется забор избыточных жировых отложений. После операции не остается шрамов, а эффект остается стабильным и постоянным. Нахождение в стационаре — несколько часов.

Еще в список можно включить подтяжку груди, добавила специалист:

— Техника операции, при которой удаляются только избытки кожи на молочной железе, которая претерпела гормональные или возрастные изменения (после беременности и кормления, резкого снижения веса, изменения качества кожи). Так как работа происходит только на уровне кожи, болевые и дискомфортные ощущения после операции минимальны, и в результате мы получаем подтянутую и естественную грудь.

Коррекция шрамов и рубцов — следующая процедура из списка не сложных операций. В зависимости от типа и стадии рубцов выбирается методика их коррекции — от косметических процедур до лазерной коррекции и хирургического лечения, сообщила врач.