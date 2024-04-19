Косметолог заявила о крестьянском происхождении Виктории Бони

Косметолог Татьяна Аюпова заявила в беседе с teleprogramma.pro, что руки телеведущей Виктории Бони выдают ее возраст.

Аюпова отметила, что Боня прооперировала себе лицо, а руки «сделать не додумалась». Косметолог уточнила, что современные технологии не позволяют так омолодить руки, как это сделала телеведущая с лицом. Единственное, по ее словам, что могут сделать специалисты — это убрать вены.

«Это показывает, что называется, натруженную юность. Либо Вике что-то приходилось таскать, поэтому, как ни крути, как говорится, крестьянское, провинциальное происхождение не скроешь. Такое бывает у спортсменов, у работников, которые много физической работой занимаются, — у всех них вот такие костлявые возрастные руки», — заявила Аюпова.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

После блефаропластики Боня также неоднократно ходила на различные косметические процедуры. 20 января она сообщила, что подколола нижнюю треть лица у своего косметолога в Лос-Анджелесе.

Ранее Виктория Боня ответила на слухи о шрамах после пластики.