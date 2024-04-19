Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном бикини

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша поделилась видео из душа, в котором прорекламировала скраб собственного косметического бренда Sammy Beauty. Так, она предстала перед камерой в бикини серебристого цвета, состоящем из атласного бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.

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Кроме того, супруга российского рэпера Джигана записала ролик, в котором продемонстрировала лицо без макияжа. Она запечатлела себя в белом халате и рассказала о преимуществах мицеллярной воды упомянутой марки.

В феврале Самойлова показала внешность без наращенных волос. Блогерша рассказала, что носила накладные пряди с 20 лет, не делая при этом перерывы.