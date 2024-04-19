Визажист рассказала, как сделать губы объемными при помощи макияжа

Несложная техника макияжа поможет сделать губы более выразительными и объемными, рассказала визажист Мария Пилипенко.

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По ее словам, макияж следует начать с легкого тонирования губ обычным тональным кремом, используя спонж. Это нужно сделать, что в итоге получить желаемый оттенок помады.

— Ведь из-за того, что цвет губ у каждого свой, один и тот же продукт может смотреться на них по-разному, — уточнила визажист в комментарии Москве 24.

Далее нужно взять карандаш телесного цвета и оформить контур, двигаясь от уголков к центру. Можно немножко выйти за контур губ, буквально на миллиметр. При этом галочку на верхней губе надо сгладить карандашом почти до прямой линии. Затем нужно прорисовать контур чуть более темным карандашом розоватого оттенка. После можно нанести помаду кистью, растушевывая линию карандаша.

Для большего объема можно сверху нанести блеск, а также слегка пройтись бронзером над галочкой верхней губы.

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