Названы оттенки, с которыми можно сочетать главный цвет 2024 года

Персиковый цвет, который стал главным оттенком 2024 года, можно сочетать с белым, теплым коричневым, горчичным и пастельными оттенками. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

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«Самый базовый вариант, который можно предложить, — это монохром. Персиковый очень красиво смотрится с самим же собой. Такой образ подойдет как для рабочих будней, так и для приемов, вплоть до весьма высокоранговых», — предложила эксперт.

Кроме того, в сочетании с белым цветом можно создать романтический образ. Персиковый также можно миксовать с пастельными оттенками — лавандовым, нежно-голубым, цветом скошенной травы и пыльной розы, которые сделают образ элегантным и нежным. При этом самым трендовым сочетанием станет персиковый и теплый коричневый, уверена Скороходова.

В декабре 2023 года институт цвета Pantone назвал персиковый главным оттенком 2024 года. В своем пресс-релизе компания назвала этот оттенок «нежным», «бархатистым», «современным» и «заботливым». По словам прогнозиста Pantone Лори Прессман, этот оттенок напоминает нам о том, что даже в постпандемическом, полностью открывшемся мире есть нечто большее, чем продуктивность и достижения.

Ранее шоумен Сергей Зверев рассказал, что персиковый цвет идет не всем.