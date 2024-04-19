Как правильно ухаживать за ногами, чтобы не было мозолей и натоптышей

От здоровья ног зависит очень многое — возможно, вы удивитесь, но ступни связаны с коленями, тазобедренными суставами, позвоночником и мозгом (то есть эмоциями, способностью быстро соображать и помнить важное). А еще на подошвенной части находятся точки-проекции всех внутренних органов. Если стопы находятся в плачевном состоянии, на них есть мозоли, натоптыши, грибок или нечувствительные участки, весь организм будет страдать. Достаточно аргументов, чтобы заботиться о своих ногах между сеансами педикюра в салоне?

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Почему важен уход за ногами?

«Качество жизни человека во многом зависит от здоровья его ног. Если ваши ноги болят при ходьбе, вы не сможете работать в полную силу. Даже если вы проводите большую часть времени дома, вам все равно необходимо иметь возможность передвигаться, чтобы делать элементарные вещи», — говорит косметолог Арина Дурова.

Если вы не можете толком встать на стопу, вам никак не пойти на прогулку, пробежку или в спортзал, не заняться танцами или йогой. Это, в свою очередь, может привести к повышенному риску заболеваний, связанных с образом жизни — могут пострадать легкие, сердце, сосуды, органы пищеварения. Наконец, может развиться диабет.

«С другой стороны, если у вас уже есть диабет, очень важно правильно ухаживать за ногами, чтобы избежать связанных с этим аутоиммунным нарушением заболеваний стоп», — подчеркивает Арина.

Итак, четыре домашних процедуры, которые нужно выполнять всем.

Правильно мойте ноги

Странно об этом напоминать, но все же — мыть ноги нужно ежедневно перед сном или после спортзала, если вы хорошенько пропотели в кроссовках.

«Гигиена ног важна так же, как и гигиена лица! И не забывайте как следует вытереть кожу, особенно между пальцами — теплая и влажная среда это просто рай для бактерий и грибков», — напоминает Арина.

Делайте солевые ванночки

Если ноги гудят от усталости (например, у вас стоячая работа или вы провели весь день на каблуках) сделайте ванночку. Замочите ноги на 15—20 минут в теплой воде с морской солью. Добавьте в нее немного мягкого шампуня, эфирного масла (идеальны апельсин или лаванда), очень хороша соль Эпсома.

Выполняйте эксфолиацию кожи на ногах

«Мягкой щеткой аккуратно потрите ноги, бережно массируя их. Можно использовать специальные скрабы или химические отшелушиватели. Это поможет разрыхлить грязь и огрубевшие слои кожи на пятках. Если у вас есть натоптыши и мозоли, обработайте их пемзой. Такую процедуру можно делать раз в неделю», — рассказывает Арина.

Увлажните стопы

После скрабирования высушите ноги чистым мягким полотенцем. Щедро нанесите увлажняющий крем и помассируйте ноги. Использование натуральных масел, таких как масло ши или какао, поможет сохранить мягкость и увлажненность ваших ног. Если ваши пятки слишком потрескались, найдите крем для ног со смягчающим эффектом или с мочевиной. Выбирая средство, соответствующее вашему типу кожи и индивидуальным потребностям, вы можете добиться потрясающего эффекта.

«Затем наденьте носки или оберните ноги полиэтиленовой пленкой на час-два. Это поможет лучше впитаться увлажняющему средству. Это называется окклюзионной терапией и очень помогает, если у вас сухие и шелушащиеся ноги», — объясняет Арина.

Носите удобную обувь

Здоровье ваших ног во многом зависит от того, какую обувь вы носите. При выборе обуви учитывайте следующие аспекты: она должна быть достаточно просторной и с супинатором, с хорошим дизайном и, желательно, из натуральных дышащих материалов.

Внимательно следите за здоровьем ног и ногтей

Ноги подвержены грибковым инфекциям. Поэтому обращайте внимание на симптомы и вовремя их устраняйте.При потливости ног полезно использовать антиперспирант-спрей или лекарственную пудру.

Время от времени делайте себе массаж стоп

Даже обычное прокатывание теннисного мяча стопами может принести облегчение, если ваши ноги устали. Ходите по специальному рельефному коврику, гладким камням, траве, песку или коврику с пластиковыми шипами, чтобы помассировать подошвы ног.

Не забывайте наносить солнцезащитный крем и на ноги

Наносите крем широкого спектра действия (SPF 30), особенно если вы ходите босиком или носите сандалии, оставляя ноги на солнце.

Не игнорируйте такие симптомы, как покраснение, шелушение или зуд на ногах, которые не проходят

Как можно скорее обратитесь к врачу-подологу, даже если вам кажется, что ничего страшного не происходит. Обязательно обращайте внимание на состояние стоп пожилых родственников — иногда в силу плохого зрения они просто не видят, что уже начались серьезные проблемы, или стесняются признаться в них. А дойти самостоятельно до врача банально не могут. Вызовите в этом случае специалиста на дом, это вполне доступная опция.