Завязать узлом, надеть как платье: как еще стилизовать рубашку

Мало найдется вещей, способных преобразить ваш образ — хорошо сидящая рубашка из качественной ткани отлично подойдет вам практически с любым комплектом. И в любой модной ситуации, от званого ужина до прогулки по пляжу или свидания (после которого, возможно, у вас появится шанс позаимствовать другую прекрасную рубашку оверсайз — то, что нужно!).

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«Наденьте просторную рубашку поверх яркого цельного боди или спортивного топа, носите ее, затянув на талии широким поясом. Для создания непринужденного образа сочетайте простую белую рубашку с темными джинсами-клеш и кроссовками, а для вечера придайте образу больше драматизма, накинув ее на кружевное платье-слип и сапоги до бедра», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Вариантов действительно множество! Для простоты понимания стилизации мы собрали образы с белой рубашкой, но вместо нее можно брать какую угодно другую, просто дополнительно еще нужно будет учитывать цветовую гамму, а белый — самый простой, понятный и универсальный случай.

С мини-юбкой

Дерзкая фэшн-история, которая будет одинаково уместна и на вечеринке, и для похода в офис (если, конечно, у вас нет строго дресс-кода). И — кто знает? — может быть, ваш босс пришлет письмо с вопросом, как себя чувствует ваша юбка, совсем как в «Бриджет Джонс».

С шортами

Чтобы внести элемент веселья, попробуйте сочетать белую рубашку с шортами.

«Такие микрошорты сейчас на пике популярности, поэтому странно было бы не попробовать их этим летом — что в городе, что в отпуске на море», — предлагает Маша.

С облегающим сарафаном или платьем-комбинашкой

Во-первых, это красиво и чувственно. Во-вторых, позволяет создать строгий, нарядный, волнующий, чувственный или совершенно формальный образ — «в зависимости от ткани и стиля платья. Футляр из черного бархата это одно, а вот нежно-фиалкововое мини из шелка — совершенно другое. Но с рубашкой оба будут восхитительны», — объясняет Маша.

С сапогами до бедра

Чтобы добавить интереса к игре с модой, попробуйте надеть белую рубашку с ярким рисунком в сочетании с сапогами до бедра и золотыми украшениями на шее.

«Прическу лучше сделать гладкой, да и украшений больше не нужно», — уточняет стилист.

Расслабленный трикотаж

Чтобы усилить эффект от красивого джемпера, наденьте его поверх эффектной белой рубашки.

«Хорошо подойдут модели с интересными деталями, такими как широкий воротник или удлиненные манжеты», — размышляет Маша.

С джинсовой юбкой

Белые рубашки и синий деним сочетаются друг с другом как мечта и улыбка.

«Этот образ выглядит свежо и просто для весны 2024 года, вы можете легко заменить юбку на обычные классические джинсы, брюки-карго из денима или шорты», — объясняет Маша.

С юбкой макси

Рубашка в тонкую полоску с непринужденной посадкой отлично смотрится, заправленная в белую джинсовую юбку макси, для элегантного и романтичного образа.

«Если хотите больше драмы, возьмите юбку в цыганском стиле, а рубашку повяжите узлом», — предлагает стилист.

С классическим блейзером

Многослойность всегда интересна и универсальна.

«Монохром интересен сочетанием текстур — но и разнообразие оттенков в ансамбле будет уместно, просто история получится про другое», — говорит Маша.

С юбкой с поясом

В этом образе с белой рубашкой, выполненном в стиле 80-х годов, классическая вещь с закатанными рукавами дополнена эффектными золотыми аксессуарами.