Косметолог рассказала о способах омолодиться весной без боли

Врач-косметолог и дерматовенеролог Офелия Лёгкая рассказала, что процессы старения кожи у человека начинают проявляться примерно с 25 лет. У людей с активной мимикой эти процессы могут начаться даже раньше. К этому возрасту, как правило, сокращается активность синтеза гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, что приводит к потере тургора и тонуса кожи, а также к появлению первых морщин и заломов.

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Офелия добавила в разговоре с Life.ru, что главным правилом продления молодости кожи является уход за ней. Чем раньше начать уделять внимание своей коже, тем дольше удастся сохранять ее красоту и молодость без необходимости прибегать к пластической хирургии. Легкие косметологические процедуры, такие как очищение, увлажнение, питание и защита, а также профессиональный уход в виде химических пилингов, чисток и массажей, могут помочь уменьшить первые признаки старения. Благодаря этим процедурам кожа обновляется быстрее, а возрастные изменения становятся менее заметными.

Однако со временем признаки старения становятся более выраженными. Появляются глубокие морщины, гравитационный птоз, второй подбородок, опущение кончика бровей и нависшее веко, изменяется овал лица, кожа истончается и изменяется ее текстура. Если до этого момента было достаточно воздействовать на эпидермис, то теперь в коррекции нуждается более глубокий слой кожи – дерма. Именно в дерме находятся коллагеновые и эластиновые волокна, а также гиалуроновая кислота, которую синтезируют фибробласты.

В этом случае аппаратные методики могут дать выраженный и устойчивый эффект. Однако, несмотря на все их достоинства, они могут травмировать кожу. В течение нескольких дней после процедуры вы можете испытывать неприятные ощущения, такие как жжение и покалывание, а также отеки. Кроме того, эти процедуры не рекомендуется проводить весной, когда повышается солнечная активность, так как под воздействием УФ-лучей результат может оказаться противоположным ожидаемому.

В домашних условиях можно применять различные маски и массажи, но при выраженных возрастных изменениях они не дают хорошего результата. В кабинете косметолога также можно провести ряд процедур, которые не требуют боли и реабилитационного периода.

Офелия Лёгкая подчеркнула, что важно начинать ухаживать за кожей как можно раньше, чтобы продлить ее молодость и красоту. Однако если возрастные изменения уже заметны, то без профессионального ухода не обойтись. Аппаратные методики и профессиональные процедуры в кабинете косметолога могут помочь справиться с этими изменениями и вернуть коже молодость и свежесть.

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