Галич пожаловалась, что ей придется идти на встречу с Марией Шараповой в трусах

Телеведущая Ида Галич пожаловалась в соцсетях, что ей придется идти на встречу с женой экс-президента Франции Николя Саркози в трусах и топе. Знаменитость прилетела в Дубай на гала-ужин, организованный супермоделью Карлой Бруни, но ее чемодан с вещами остался в Москве.

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«Я приглашена на гала-ужин с Карлой Бруни и Марией Шараповой. Если чемодан не найдется, на мероприятие пойду в топике и трусиках. Очень надеюсь, что багаж доставят. Нет никакого желания идти по магазинам. Я это не люблю. И на это бюджет уже отвела. И он в чемодане», — высказалась блогер.

Звезда недавно призналась подписчикам, что стеснялась выходить в купальнике к бассейну в Дубае, который расположен на крыше одного из самых дорогих отелей. По словам звезды, она находится не в самой лучшей для себя форме, а кругом были идеальные люди.

Блогер рассказывала в соцсетях, что во время первой беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году знаменитость начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогер была довольна результатами и недавно вновь начала соблюдать это правило.

Галич говорила подписчицам, что не стоит «возводить похудение в культ», так как это приводит к неврозу. По мнению телеведущей, не существует плохой и хорошей еды, а есть только «более полезная», «вредная» и «менее полезная». Звезда призывала женщин и девушек не корить себя, если те поели «запрещенку». Блогерша уверена, что можно стать лучше из-за любви к себе, а не наоборот.

Ранее Ида Галич впервые показала бойфренда и рассказала об отношениях.