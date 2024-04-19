Ким Кардашьян показала фигуру в наряде за 630 тысяч рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фото в дорогостоящем наряде люксового бренда Prada. На соответствующие кадры, опубликованные в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), обратили внимание журналисты Page Six.

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43-летняя знаменитость позировала в блестящем мини-платье золотого оттенка на широких бретелях с глубоким декольте и вырезом в области спины. Упомянутый наряд облегал тело звезды, подчеркивая ее фигуру. При этом она собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

По данным редакторов, стоимость платья составляет 7,9 тысячи долларов (630 тысяч рублей).

Ранее в апреле Ким Кардашьян показала фигуру в откровенных купальниках. Так, знаменитость предстала перед камерой в бикини, оформленном змеиным принтом и тонкими завязками.