Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову

Всего один дельный совет прославил стилиста по волосам Фелисити Николь в социальной сети X (бывший «Твиттер»). Парикмахер поделилась профессиональной рекомендацией, которая для многих стала открытием. Комментаторы тут же поспешили заметить, что всю жизнь моют голову неправильно, а кто-то уже последовал инструкции специалиста и отчитался о превосходных результатах. Кто-то даже уверен, что этому нужно учить в школе.

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Тем временем совет Фелисити Николь максимально прост — намыливать волосы шампунем дважды.

«В первый раз вы очистите волосы от всех масел и остатков косметических средств, так что при повторном использовании шампунь действительно сможет делать то, для чего он предназначен», — объяснила эксперт.

Кроме того, она отметила, что достаточно мыть голову всего 2-3 раза в неделю.