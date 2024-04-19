Телеведущая Оксана Федорова опубликовала фото из бани

Российская актриса, телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова снялась топлес в купели. Звезда опубликовала в соцсетях откровенное фото.

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«Алтай. Не могли не попариться в баньке по-черному и не запрыгнуть в чан», — отметила артистка.

Знаменитость признавалась в интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать», что в целом довольна своей внешностью, но в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих гибких ног и осанки. По словам телеведущей, с этим ей удалось справиться благодаря занятиям по танцам и пению.

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«Мисс Вселенная» в 2011 году вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым. В 2012 году Федорова впервые стала матерью, родив мальчика Федора, а в 2013 году у звезды появилась дочь Елизавета. Также от предыдущих отношений у супруга телеведущей есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.

Ранее Оксана Федорова опубликовала редкое фото с мужем.