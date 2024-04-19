Хирург заподозрил у Людмилы Поргиной пластику

Хирург Владимир Плахотин заявил в беседе с teleprogramma.pro, что актриса Людмила Поргина делала пластику.

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По мнению Плахотина, Поргиной «100%» делали блефаропластику верхних и нижних век. Он считает, что операцию на верхние веки сделали недавно, а на нижние — пять лет назад. Также, как заявляет хирург, артистка подкалывала область малярных мешков — скулы. Специалист уверен, что в 75 лет скулы не могут так хорошо стоять без подтяжек и уколов красоты.

«Губы она, конечно, тоже подкалывала 10–15 лет назад. Это видно по ровному контуру губ, такой может быть только от вколотого геля. Без него он был бы морщинистым», — рассказал пластический хирург.

Плахотин не исключил, что Поргина могла подкалывать ботокс, поскольку ее брови «хорошо взлетевшие».

«И не исключено, что лет 15–20 назад актриса делала подтяжку, потому что и шея у нее неплохо сохранилась, и овал лица достаточно четкий», — заявил Плахотин.

При этом сама Людмила Поргина отрицает, что делала какую-либо пластику.

«Понимаете, лицо — это отражение души, что ты пережила. И если оно как у куклы, это значит, что ты духовно вообще не мучалась? Нет, ты, конечно, мучилась, но ты хотела быть молодой и красивой», — заявляла актриса.

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