Беременная Катя Жужа раскрыла планы насчет пластических операций

С декабря по март звезда телестройки не появлялась в соцсетях. Возвращение Кати Жужи в публичное поле было эффектным — в день своего 36-летия она опубликовала пост, в котором рассекретила четвертую беременность. Судя по размеру живота, знаменитость на приличном сроке. А потому Катя уже вовсю планирует, как будет приходить в форму после родов.

© @katyajuja555

«Мой список дел: зашить диастаз и убрать вены», — сообщила она в сторис.

Мышцы живота разошлись у Кати еще после беременности третьим ребенком — сыном Алексом. Звезда консультировалась со специалистом, и тот сказал, что решить проблему можно операционно. На тот момент блогерша уже планировала четвертую беременность, а потому повременила. Вена на ноге у Жужи «вылезла» тогда же — сейчас, из-за нагрузки, ее видно еще лучше. Доказательства своих «недостатков» Катя прикрепила.

© @katyajuja555

© @katyajuja555

Напомним, что Катя воспитывает 15-летнюю дочь Николь, личность отца которой скрывает, а также погодок от гонщика «Формулы-1» Артема Маркелова — Макса и Алекса.

* Запрещен в РФ.